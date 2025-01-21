وزير النفط الايراني: تشكيل فريق عمل للتعاون بين طهران وباكو في قطاع الطاقة

وخلال لقائه، الثلاثاء مع نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني شاهين مصطفى ييف والوفد المرافق له، اعتبر باك نجاد هذه اللقاءات مؤثرة في تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وقال: في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعتبر الجيران من الأولويات، ولهم مكانة خاصة، ومن بينهم جمهورية أذربيجان.

من جانبه أشار نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان إلى أن هذا هو اللقاء الثاني مع وزير النفط الايراني خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتابع: "الزيارات والاجتماعات المتبادلة لها أهمية خاصة وتساعد في تعرف البلدين على القدرات والبنية التحتية كل للاخر".

وأكد أن العلاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان مبنية على القواسم المشتركة الدينية والثقافية والأخوية، وقال أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يولي أهمية كبيرة لهذه العلاقات ويعتقد أن هذه العلاقات مبنية على مصالح البلدين.

ويزور شاهين مصطفى ييف، نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، طهران على رأس وفد للمشاركة في الاجتماع المشترك الـ 16 للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء التقى نائب رئيس وزراء جمهورية اذربيجان، الرئيس الايراني مسعود بزشكيان.

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