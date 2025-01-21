ظريف يلتقي الرئيس العراقي على هامش اجتماع دافوس

واستعرض الجانبان في هذا اللقاء أطر التعاون بين إيران والعراق، وأكدا على ضرورة تطوير العلاقات في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن والاقتصاد والطاقة والبيئة.

وأكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون لترسيخ الاستقرار الإقليمي وضمان مستقبل أفضل للشعوب. واعتبر أيضاً تنسيق وتوحيد وجهات النظر على المستوى الدولي أمرا ضروريا لخلق الاستقرار والأمن.

وخلال هذا اللقاء، أكد نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتوسيع التعاون المشترك، واعتبر الجهود الرامية إلى تحقيق التقدم والازدهار للشعبين الصديقين والجارين من أهم الأولويات.

كما تبادل الجانبان في اللقاء وجهات النظر حول آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في المنطقة والعالم، وبحثا سبل التفاعل البناء للحفاظ على الاستقرار والأمن.

ويُعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025 في الفترة من 20 إلى 24 يناير/كانون الثاني الحالي في المنتجع الجبلي بمدينة دافوس السويسرية ، بحضور العديد من قادة العالم تحت عنوان "التعاون من أجل العصر الذكي".

وستتمحور النقاشات حول عدم اليقين الجغرافي الاقتصادي والاستقطاب الثقافي والتوترات التجارية والقلق المناخي.

في المقابل، سيؤكد المنتدى أهمية الابتكار والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والتكنولوجيا الحيوية بهدف تعزيز مستويات المعيشة وتعزيز الإنتاجية.

تشارك في نسخة هذا العام قطاعات متنوعة وصناعات وأجيال مختلفة، وهو تنوع "يشكل عنصرا أساسيا في نهج المنتدى لضمان مناقشة القضايا الأكثر أهمية في العالم على نطاق واسع قدر الإمكان وتصميم الحلول من خلال عدسة متنوعة ومتعددة القطاعات"، بحسب بيان صحفي صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

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