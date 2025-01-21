نائب الرئيس الايراني يبحث مع وزير الخارجية النرويجي التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية

وثمّن ظريف خلال اللقاء الذي جرى الثلاثاء، موقف النرويج في الإدانة الصريحة لجرائم الكيان الصهيوني ودعمها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وأكد الطرفان أيضًا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في ضمان السلام والاستقرار الإقليمي.

وكان نائب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد جواد ظريف قد وصل يوم الاثنين الى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي الخامس والخمسين (دافوس 2025).

وبالإضافة إلى المشاركة في برامج المنتدى وحضور الموائد المستديرة المقررة حول مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، من المقرر أيضًا أن يشارك في إحدى الجلسات الرئيسية للمنتدى في حوار مع مذيع قناة CNN فريد زكريا.

وكان ظريف التقى في وقت سابق من يوم الثلاثاء الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد وبحثا سبل توسيع التعاون الثنائي والقضايا الاقليمية والدولية.

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