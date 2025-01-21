٢١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٣٥ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85726693
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نائب الرئيس الايراني يبحث مع وزير الخارجية النرويجي التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية

٢١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٣٥ م
رمز الخبر: 85726693
نائب الرئيس الايراني يبحث مع وزير الخارجية النرويجي التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية

لندن / 21 كانون الثاني/ يناير/ارنا- التقى نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، وزير الخارجية النرويجي اسبن بارث آيد، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وبحثا التطورات في غرب آسيا وسبل توسيع العلاقات الثنائية.

وثمّن ظريف خلال اللقاء الذي جرى الثلاثاء، موقف النرويج في الإدانة الصريحة لجرائم الكيان الصهيوني ودعمها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وأكد الطرفان أيضًا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في ضمان السلام والاستقرار الإقليمي.

وكان نائب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد جواد ظريف قد وصل يوم الاثنين الى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي الخامس والخمسين (دافوس 2025).

وبالإضافة إلى المشاركة في برامج المنتدى وحضور الموائد المستديرة المقررة حول مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، من المقرر أيضًا أن يشارك في إحدى الجلسات الرئيسية للمنتدى في حوار مع مذيع قناة CNN فريد زكريا.

وكان ظريف التقى في وقت سابق من يوم الثلاثاء الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد وبحثا سبل توسيع التعاون الثنائي والقضايا الاقليمية والدولية.

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