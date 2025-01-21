إيران تترأس مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة

مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وهي أكبر مجموعة في مجلس حقوق الإنسان، ستعمل من الآن فصاعدا تحت رئاسة ايران وستشمل مسؤوليتها تنسيق وتوجيه أنشطة المجموعة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، فضلاً عن الأمور المتعلقة بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وبدأت إيران رئاسة المجموعة هذا الأسبوع، وستستمر حتى نهاية عام 2025. وسيتولى علي بحريني، سفير إيران وممثلها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، هذه المهمة.

ومن الجدير بالذكر أن إيران تولت العام الماضي أيضًا رئاسة مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العمل الدولية ومنظمة الملكية الفكرية.

وقد ادى النهج البناء الذي تنتهجه إيران وجهودها الرامية إلى بناء التوافق دوراً هاماً في انتخاب الجمهورية الاسلامية الايرانية لرئاسة مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في مجلس حقوق الإنسان.

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