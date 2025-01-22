تراكتور سازي يواصل صدارته للدوري الايراني وسباهان يلاحقه كظله

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الثلاثاء على ملعب "يادكار امام" في تبريز، سجل اهداف تراكتور كل من امير حسين زادة (34) وتوميسلاف اشتركالي (39) ومهدي هاشم نجاد (46) وسجاد آشوري (83) ودانيال اسماعيلي فر (86) فيما سجل رضا جبيرة (67) هدف مس رفسنجان الوحيد.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد تراكتور الى 35 نقطة مواصلة الصدارة للدوري فيما تجمد رصيد مس رفسنجان عند 16 نقطة في المركز 13.

وفي مباراة اخرى تمكن سباهان اصفهان من الفوز على مضيفه جادرملو اردكان بنتيجة 2-1 ليرفع رصيده الى 35 نقطة في المركز الثاني.

وتقدم فولاد خوزستان الى المركز الثالث برصيد 31 نقطة اثر فوزه على ضيفه نساجي مازندران 1-0 فيما تراجع برسبوليس الى المركز الرابع برصيد 30 نقطة اثر تعادله مع مضيفه ذوب آهن اصفهان بلا اهداف.

وكان استقلال طهران قد خسر اول امس في ملعب "ازادي" بطهران امام شمس آذر قزوين 1-0 ، ليحل في المركز 11 برصيد 18 نقطة.

انتهى ** 2342