استشهاد مسؤول حزب الله في البقاع الغربي الشيخ محمد حمادي

وقال مراسل قناة المنار إن “الاجهزة الامنية تجري تحقيقاتها لمعرفة ملابسات ما جرى”.

وفي المعلومات انه “بعد تنفيذهم عملية الاغتيال فر الجناة إلى جهة مجهولة”.

وكان قد نقل الشيخ حمادي إلى أحد مستشفيات المنطقة ولكنه ما لبث ان فارق الحياة.

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