٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٤٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85726732
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٤ Persons

استشهاد مسؤول حزب الله في البقاع الغربي الشيخ محمد حمادي

٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٤٠ ص
رمز الخبر: 85726732
استشهاد مسؤول حزب الله في البقاع الغربي الشيخ محمد حمادي

طهران / 22 كانون الثاني/يناير/ارنا- استشهد مسؤول حزب الله في البقاع الغربي الشيخ محمد حمادي مساء الثلاثاء امام منزله في بلدة مشغرة، برصاص مسلحين مجهولين.

وقال مراسل قناة المنار إن “الاجهزة الامنية تجري تحقيقاتها لمعرفة ملابسات ما جرى”.

وفي المعلومات انه “بعد تنفيذهم عملية الاغتيال فر الجناة إلى جهة مجهولة”.

وكان قد نقل الشيخ حمادي إلى أحد مستشفيات المنطقة ولكنه ما لبث ان فارق الحياة.

انتهى ** 2342

٤ Persons

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