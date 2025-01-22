٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٠٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85726734
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قائد الثورة يؤكد على ضرورة مضاعفة الخدمات لنشطاء القطاع الخاص في مجال الزراعة

٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٠٩ ص
رمز الخبر: 85726734
قائد الثورة يؤكد على ضرورة مضاعفة الخدمات لنشطاء القطاع الخاص في مجال الزراعة

طهران/ 22 كانون الثاني/ يناير/ارنا- اشار وزير الجهاد الزراعي الايراني غلام رضا نوري قزلجة الى زيارة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي لمعرض انجازات القطاع الخاص تحت عنوان "الحدث الوطني لرواد التقدم"، وقال ان سماحته كلفنا بخدمة هؤلاء الاعزاء من اجل السير على درب التقدم في مجال الأمن الغذائي في البلاد.

وكتب وزير الجهاد الزراعي غلام رضا نوري قزلجة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء: "لقد عرض الناشطون الزاخرون بالفخر في القطاع الزراعي اليوم إنجازاتهم القيمة بحضور قائد الثورة الاسلامية، حيث كلفنا سماحته لنكون في خدمة هؤلاء الاعزاء على طريق التقدم في مجال الأمن الغذائي في البلاد.

يذكر انه في عام "القفزة الإنتاجية بمشاركة الشعب"، اقيم الحدث الوطني لقدرات وإنجازات القطاع الخاص تحت عنوان "رواد التقدم" يوم الثلاثاء بحضور قائد الثورة الاسلامية في معرض أحدث إنجازات وقدرات القطاع الخاص المقام في حسينية "الإمام الخميني (رض)".

انتهى ** 2342

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