قائد الثورة يؤكد على ضرورة مضاعفة الخدمات لنشطاء القطاع الخاص في مجال الزراعة

وكتب وزير الجهاد الزراعي غلام رضا نوري قزلجة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء: "لقد عرض الناشطون الزاخرون بالفخر في القطاع الزراعي اليوم إنجازاتهم القيمة بحضور قائد الثورة الاسلامية، حيث كلفنا سماحته لنكون في خدمة هؤلاء الاعزاء على طريق التقدم في مجال الأمن الغذائي في البلاد.

يذكر انه في عام "القفزة الإنتاجية بمشاركة الشعب"، اقيم الحدث الوطني لقدرات وإنجازات القطاع الخاص تحت عنوان "رواد التقدم" يوم الثلاثاء بحضور قائد الثورة الاسلامية في معرض أحدث إنجازات وقدرات القطاع الخاص المقام في حسينية "الإمام الخميني (رض)".

انتهى ** 2342