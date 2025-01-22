وزير الطاقة الايراني: نخطط لإنتاج 30 ألف ميغاواط كهرباء من الطاقات المتجددة

وفي تصريح له خلال حضور قائد الثورة الاسلامية يوم الثلاثاء معرض "رواد التقدم" للقطاع الخاص المقام في حسينية "الامام الخميني (رض)، اشار علي آبادي إلى الاستخدام الأقصى من قبل وزارة الطاقة لقدرات القطاع الخاص في تطوير الطاقات المتجددة، قائلاً: حتى الآن، وقعت الشركات التابعة لرابطة الطاقات المتجددة عقودًا مع وزارة الطاقة لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة اجمالية تبلغ 12 ألف ميغاواط.

وتابع: من المتوقع أن يتم تشغيل نحو 2400 ميغاواط من 12 ألف ميغاواط المشار اليه بحلول صيف العام المقبل، ومن خلال دمج منتجين آخرين، سترتفع القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة المتجددة إلى 5000 ميغاواط خلال نفس الفترة.

وشرح وزير الطاقة خطة الحكومة لإنتاج 30 ألف ميغاواط كهرباء من الطاقة المتجددة خلال السنوات الأربع المقبلة، وقال أن تنفيذ هذه الخطة يمكن أن يؤدي إلى توفير 11 مليار متر مكعب من الوقود سنويا وخفض التكاليف بما بين 5 الى 7 مليارات دولار.

وأشار علي آبادي إلى إنجازات صناعة الكهرباء الإيرانية على الساحة الدولية، ولفت الى إن الكثير من الدول المجاورة والإفريقية تستخدم معدات الكهرباء الإيرانية، وقال: "إن المعدات مثل محولات الطاقة ومحطات الكهرباء الفرعية واللوحات الكهربائية وغيرها من المعدات ذات الصلة في الإنتاج والتوزيع هي إحدى المنتجات التصديرية لصناعة الكهرباء الإيرانية، والتي لها الكثير من الزبائن في المنطقة والعالم".

وفي إشارة إلى أهمية إدارة استهلاك المياه، أعلن وزير الطاقة عن برنامج خاص لوزارة الطاقة لضبط الاستهلاك في مختلف الاستخدامات، بما في ذلك الزراعية والمنزلية والصناعية، وشدد على ضرورة الحد من الاختلالات وزيادة الكفاءة وخفض الفاقد في صناعة المياه والكهرباء.

وفي ختام اللقاء قدم وزير الطاقة الى قائد الثورة ، الخطوط العريضة للخطط التفصيلية للوزارة لإزالة الاختلالات وزيادة الكفاءة وتقليص الخسائر في صناعة الماء والكهرباء.

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