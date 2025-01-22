وزير الاقتصاد: سياسة الحكومة تتمثل في توفير المجال للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال

وأضاف همتي في تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني مساء الثلاثاء: كلمة قائد الثورة الاسلامية اليوم كانت كلمة الفصل في النقاش حول أي من القطاعين الخاص والعام يمكنه قيادة اقتصاد البلاد الى الامام وقد صرح سماحته بوضوح أنه يجب توفير المجال للقطاع الخاص.

وتابع: سياسة الحكومة الرابعة عشرة هي توفير المجال للقطاع الخاص، والأهم من ذلك تحسين بيئة الأعمال. يتعين علينا أن نتحرك في اتجاه يسمح لنا بتحسين اقتصادنا نحو تحسين بيئة الاعمال دون تدخل الحكومة، ودون إدارة حكومية، ودون اقتصاد موجه.

وأضاف همتي: إن هدف كل هذا هو تحقيق النمو الاقتصادي، وقد أثبتت تجربتنا في السنوات الماضية أن إغلاق التراخيص وإدارة الحكومة للوحدات الاقتصادية يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي للبلاد.

وقال وزير الاقتصاد والمالية: يجب متابعة توجيهات قائد الثورة الإسلامية بقوة أكبر من الآن فصاعدا، وأعتبر نفسي ملزما بمتابعة النقاط التي طرحها سماحته من أبعاد مختلفة.

انتهى ** 2342