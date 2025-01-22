٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٢٦ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85726867
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حقوقي فلسطيني: العدالة تنتظر قادة الاحتلال على جرائم الحرب والإبادة في غزة

٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٢٦ ص
رمز الخبر: 85726867
حقوقي فلسطيني: العدالة تنتظر قادة الاحتلال على جرائم الحرب والإبادة في غزة

طهران/ 22 كانون الثاني/ يناير/ارنا-شدد المستشار القانوني "أسامة سعد" على ضرورة مواصلة جميع المؤسسات الحقوقية العمل من أجل الدفع باتجاه محاكمة قادة الاحتلال "الإسرائيلي" الذين ارتكبوا جرائم "الإبادة" بحق قطاع غزة.

وقال "سعد" في تصريح صحفي إن نهاية حرب الإبادة وفشل الاحتلال في تحقيق أهدافه لا يعني بأي حال انتهاء ملاحقته في المحافل الدولية.

وأضاف: إن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، لا تسقط بالتقادم.

وتابع سعد: سيظل قادة وضباط وجنود الاحتلال ملاحقين أمام محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي.

ودعا الحقوقي الفلسطيني جميع المنظمات والمؤسسات الحقوقية وعلى رأسها مؤسسة "هند رجب" إلى الاستمرار في عملها الرائع وصولاً إلى تحقيق الهدف وهو إصدار الأحكام العادلة بحق هؤلاء المجرمين وتنفيذ هذه الأحكام ليكونوا عبرة لكل الطغاة والمتجبرين في العالم.

بدعم أمريكي وغربي، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي على مدار نحو 16 شهرًا إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

المصدر: وكالة شهاب الاخبارية

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