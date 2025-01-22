٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:٤١ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85726987
T T
٠ Persons

سمات

قائد الثورة يستقبل جمعا من الناشطين الاقتصاديين

٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:٤١ ص
رمز الخبر: 85726987
قائد الثورة يستقبل جمعا من الناشطين الاقتصاديين

طهران / 22 كانون الثاني/ يناير/ارنا- استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد "علي الخامنئي"، اليوم الأربعاء، جمعا من المنتجين والناشطين في القطاع الخاص.

وسيعرض عدد من الناشطين الاقتصاديين في القطاع الخاص آراءهم ووجهات نظرهم في هذا اللقاء الذي يجري اليوم الاربعاء في حسينية الامام الخميني (رض) في إطار فعالية "رواد التقدم".

وتفقد قائد الثورة الإسلامية ، أمس الثلاثاء معرض أحدث الإنجازات والقدرات للقطاع الخاص تحت عنوان الحدث الوطني "رواد التقدم".

ومنذ العقد الماضي، تُعقد لقاءات وأحداث سنوية تركز على القطاع الخاص في اقتصاد البلاد بحضور قائد الثورة.

وأشار سماحة آية الله العظمى السید "علي الخامنئي" في العام الماضي، إلى أهمية إبلاغ الشعب بتفاصيل هذه الإنجازات، معبرًا عن تقديره للتقدم والقدرات التي حققها هذا القطاع.

انتهی**3280

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .