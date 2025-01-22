إعلام الأسرى الفلسطينيين يكشف موعد تنفيذ الدفعة الثانية من تبادل الأسرى

وقال المكتب في بيان صحفي "بحسب نص الاتفاق: "في اليوم السابع من إطلاق الدفعة الأولى يطلق سراح الدفعة الثانية".

وأضاف "قد اختلف التفسير، حيث اعتبر أن عد الأيام يبدأ من اليوم الذي يلي إطلاق الدفعة الأولى مباشرة، مما يجعل اليوم السابع يصادف يوم الأحد".

وتابع "في المقابل، تم احتساب اليوم الأول من تاريخ إطلاق الدفعة الأولى، مما يجعل يوم السبت هو اليوم السابع". ومن جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس يوم الإثنين، أن الدفعة الثانية لتبادل الأسرى ستتم في موعدها المحدد يوم السبت القادم الموافق 25 يناير 2025.

وفي التفاصيل، كشف مسؤول الإعلام في مكتب الشهداء والجرحى والأسرى بحركة المقاومة الإسلامية حماس "ناهد الفاخوري"، تفاصيل جديدة حول الجزء الثاني من المرحلة الأولى لصفقة "طوفان الأحرار".

وقال الفاخوري، في تصريحاتٍ صحفيَّة، الإثنين، إن "الاتفاق بخصوص الدفعة القادمة من المرحلة الأولى للصفقة، ينص على أن كل مجندة من الاحتلال يقابلها 30 أسيرًا فلسطينيًا من ذوي المؤبدات و20 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية".

وأضاف "وفي حال سلمت المقاومة أربع مجندات سيكون إجمالي عدد الأسرى المحررين 120 أسيرًا من ذوي المؤبدات و80 أسيرا من أصحاب المحكوميات العالية، ضمن القائمة التي تم الاتفاق عليها أسمائهم مسبقا".

وأشار إلى أنه "في حال نقص عدد المجندات سينقص عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، عند الساعة الثامنة والنصف من صباح الأحد، لينهي 471 يومًا من حرب الإبادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال الصهيوني على القطاع.

ويتكون الاتفاق من ثلاث مراحل مدة كل منها 42 يوما، ويتضمن وقفا للعمليات العسكرية، وانسحاب جيش الاحتلال من المناطق المأهولة في غزة وفتح معبر رفح وتعزيز دخول المساعدات عبره، وتبادل الأسرى.

وسلمت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء الأحد، الأسيرات الإسرائيليات الثلاث، إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، ضمن تنفيذ الدفعة الأولى من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى.

بالمقابل، أفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني فجر الاثنين، عن 90 من الأسرى والأسيرات في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تتضمن مرحلته الأولى إطلاق سراحهم مقابل إطلاق حركة "حماس" سراح ثلاث أسيرات إسرائيليات.

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