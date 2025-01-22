"هزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي".. هاليفي في رأس سلسلة من الاستقالات العسكرية

وقال هاليفي، إنه أبلغ وزير الحرب "يسرائيل كاتس"، "استناداً إلى إدراكي مسؤوليتي عن فشل الجيش في السابع من أكتوبر وفي ظل المرحلة التي يعمل الجیش على تنفيذ اتفاق لتحرير الأسرى، أطلب إنهاء مهمتي في السادس من آذار/مارس 2025.

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال أنه في الوقت المتبقي، سيستكمل التحقيقات ويعزز جاهزية الجيش للتحديات الأمنية وسيقوم بنقل القيادة إلى خليفته، بصورة متقنة وعلى نحو شامل".

من جهته، علق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدرو ليبرمان، على استقالة هاليفي، قائلاً: بعد استقالة رئيس الأركان، أدعو رئيس الحكومة وسائر أعضاء المجلس الوزاري المصغر إلى تحمل المسؤولية ومغادرة مناصبهم بعده".

ورحب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير باستقالة هاليفي وتوقع تعيين رئيس أركان هجومي وقوي.

بدوره، قال عضو مجلس الحرب المستقيل، بني غانتس، إن رئيس الأركان مسؤول عسكرياً عن كارثة الـ7 من أكتوبر وهو أيضاً مسؤول عن التعافي الكبير للجيش الإسرائيلي".

وطالب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، نتنياهو وأعضاء حكومته "الكارثية"، بأن يتحملوا المسؤولية ويستقيلوا.

ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن المرشح الأبرز لخلافة رئيس الأركان هو إيال زمير.

وتحدثت القناة "الـ 13" الإسرائيلية عن سلسلة من الاستقالات في قيادة الجيش، وقالت إن هناك هزة في الجيش الإسرائيلي، إذ أكدت أن قائد المنطقة الجنوبية، اللواء يارون فينكلمان، أعلن إنهاء منصبه.

وأقر فينكلمان، في كتاب استقالته، بأن "الفشل في الـ7 من أكتوبر محفور في حياتي إلى الأبد".

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