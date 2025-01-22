النسخة المطورة من القمر الاصطناعي "كوثر" تنطلق الى الفضاء قريبا

وعلى هامش زيارة قائد الثورة الاسلامية لمعرض الحدث الوطني "رواد التقدم" الذي يعرض إنجازات وقدرات القطاع الخاص يوم امس الثلاثاء،أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فضائية ايرانية معرفية "حسين شهرابي" عن إطلاق نسخة مطوّرة من القمر الاصطناعي "كوثر" تحت اسم "كوثر 1.5" في النصف الأول من العام الايراني المقبل ( 21 آذار الى 21 ايلول 2025).

يشار الى ان القمر الاصطناعي "كوثر 1.5" هو نتيجة جهود الخبراء المحليين،و في الواقع نسخة مطورة من قمرين اصطناعيين" كوثر" و"هدهد"، اللذين تم إطلاقهما في وقت سابق في 5 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي. ويلعب هذان القمران دورا رئيسيا في تطوير الزراعة الدقيقة من خلال مهمتي الاستشعار عن بعد "كوثر" وإنترنت الأشياء "هدهد".

واعلن شهرابي : ان أكثر من 85% من مكونات هذه الأقمار الاصطناعية محلية الصنع، وحتى لو كانت جميع أجزائها مستوردة،الا ان تصميم وبناء هذه الأقمار الاصطناعية تم على أيدي خبراء محليين مقتدرين ويعتبر هذا المشروع محليا تماما.

واشار انه وبالرغم من وجود تحديات عديدة اوجدتها العقوبات،الا انه تم تحويل هذه التحديات والعوائق الى فرص بنّاءة، معلنا انه سيتم إطلاق النسخة المجمعة المشتركة من مهمتي القمؤين الاصطناعيين "كوثر" و"هدهد"، والتي تحمل اسم "كوثر 1.5" في النصف الأول من العام الايراني المقبل (21 آذار الى 21 ايلول 2025)، مشير الى ان الجهود تبذل حاليا لتصميم وإنتاج نظام لهذه الأقمار الاصطناعية من خلال جذب رؤوس الأموال في هذا المجال.

انتهى**ر.م