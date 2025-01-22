قالیباف: الکیان الاسرائيلي انهزم أمام جبهة المقاومة

وفي اطار احياء الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الاسلامية؛ اعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني "محمد باقر قاليباف" ان اتفاق وقف اطلاق النار في غزة بمثابة حدث كبير للغاية، قائلا : ان الامام الخميني (رض) اعتبر ان " كل مشاكلنا من امريكا، ومن الكيان الاسرائيلي" في اشارته الى مسألة الموافقة على مشروع قانون الاستسلام في عهد النظام البهلوي في ايران بتاريخ 13 تشرين الاول/اكتوبر 1964 وقضية فلسطين.

ومضى قاليباف يقول: ان هؤلاء هم أعداؤنا الرئيسيون، وأساس معركتنا ضد النظام البهلوي بدأت حينذاك من هذه النقطة.وبالتالي ، اعتمد الامام الخميني (رض) مناهضة الظلم والاستكبار واعلن ان يوم الجمعة الاخير من شهر رمضان المبارك هو يوم القدس العالمي وبأن القضية الفلسطينيةهي قضية العالم الإسلامي الاولى كله، لان هناك ظلم كبير وقع على الامة الاسلامية جمعاء في احتلال فلسطين.

واضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني: لم يتوقف الامام الخميني (رض) عند حدود العالم الاسلامي في قضية فلسطين ، بل اثار هذه القضية في المحافل الدولية وطلب من جميع المسلمين أن يفعلوا ذلك. واليوم، وبعد عدة عقود،وفي حين ان الامام الراحل(رض) لم يعد بيننا،فقد اصبحت قضية فلسطين قضية عالم الإنسانية، ودفعت جرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الشعوب بالنزول الى الساحات المدن والجامعات في كل مكان بالعالم وجعلت احرار العالم يقفون الى جانب هذه القضية المحقة.

وبالاشارة الى ان الكيان الاسرائيلي انهزم امام جبهة المقاومة ، اوضح قاليباف:ان الكيان المحتل قد فشل في المجالين الاستراتيجي والتكتيكي، والإمام الخميني (رض) هو الذي خلق هذه العظمة بإعلانه عن يوم القدس العالمي.الديمقراطية ومشاركة الشعب يعطيان معنى للقيم الإسلامية.ان التعلم من الشرائع الالهية ومعرفة وظيفة الحاكم تجاه الشعب ما قبل الثورة وما بعدها هي وثائق عظيمة بالنسبة لنا. وهذا الموضوع مهم بالنسبة لنا اليوم وغداً حتى نقف بنفس الجهد والحماس .

انتهى**ر.م