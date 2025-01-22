المستشار السياسي لحرس الثورة الاسلامية : العدو لا يجرؤ على مهاجمة إيران

وصرح المستشار السياسي لحرس الثورة الاسلامية العميد "يد الله جواني" أن العدو قد نزل الى الميدان بكل قوته في الحرب المعرفية ليلا نهارا في محاولة منه ليدمر الثورة الإسلامية ومُثُلها.

وفي اشارة منه الى ان الحرب المعرفية أصعب من الحرب العسكرية، اوضح بأنه لم يتم الاستعداد المناسب وفقا لما تقتضيه هذه الحرب المعرفية، وعلى وسائل الإعلام والجامعات والحوزات العلمية والصحافة وأهل العلم والمعرفة ان يهبوا الى الميدان بكل اجتهاد وجدية على مدار الساعة في هذا الصدد.

ولفت العميد جواني الى دور المرأة التعبوية في تنوير وتدريب الجهاديين والقادة السياسيين، مؤكدا على انه ينبغي للناشطين في مجال جهاد التبيين أن يتمتعوا برحابة الصدر و بالفصاحة والبيان والبلاغة والإخلاص وفهم الجمهور، من اجل تقوية البصيرة والايمان.

العدو يسعى دائما الى تشويه صورة ايران

كما اضاف المستشار السياسي بأن العدو يسعى دائما الى تشويه صورة ايران الحقيقية ويقدمها كوحش مفترس، في حين انه يقدم نفسه على انه كالحمل الوديع.

واكد العميد جواني على ان الثورة الاسلامية اعزت الامة الاسلامية واعادت لها كرامتها و خلقت لها ثقتها بنفسها وانقذتها من الذل والتبعية، لذا لا يجب التهاون بانجازات هذه الثورة والوقوف عند امور ثانوية.

وتابع : هدفنا الأساسي هو سعادة البشرية ووحدة الأمة الإسلامية وإكرام المسلمين.

وذكر العميد جواني انه من المهم توضيح وشرح سبب وأساس القتال ضد الكيان الإسرائيلي للشباب، مبيّنا ان عملية طوفان الاقصى قد جلبت الشرف للمقاومة والعالم الإسلامي، ورغم أن سورية ابتعدت عن جبهة المقاومة في الوقت الحالي، إلا أن الوضع سيكون مختلفا بالتأكيد في المستقبل.

انتهى**ر. م