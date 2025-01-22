وزيرة التغير المناخي الإماراتية تستقبل رئيسة منظمة البيئة الايرانية في ابوظبي

وأفادت "إرنا"، انه تلبية للدعوة الرسمية من نائب رئيس الدولة، رئيس ديوان الرئاسة الإماراتية، الشيخ "منصور بن زايد آل نهيان"، قامت مساعدة رئيس الجمهورية، رئيسة منظمة حماية البيئة، بزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد من مسؤولي المنظمة.

وف وقت سابق، صرح رئيس مركز العلاقات الدولية والاتفاقيات في منظمة حماية البيئة الإيرانية "أرمان خورسند"، حول اسباب زيارة السيدة انصاري الى ابوظبي : انه بعد تلقي دعوة من الشيخ "منصور بن زايد آل نهيان"، تم الاتفاق على الزيارة التي تستغرق يومين وتتناول قضايا بيئية ذات اهتمام مشترك، مع التركيز على أولوية الطاقة المتجددة.

ووصلت مساعدة الرئيس الايراني إلى دولة الإمارات، مساء امس الثلاثاء، حيث ستعقد لقاءات مع المسؤولين في هذا البلد، باحثة معهم القضايا البيئية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي لمواجهة التحديات البيئية المشتركة، بما في ذلك مكافحة ظاهرة الغبار، فضلاً عن تبادل الخبرات العلمية ذات الصلة بين البلدين.

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