موسكو : ناقشنا مع الدبلوماسيين العرب بنود اتفاق الشراكة الستراتيجية بين إيران وروسيا

وأفادت وكالة "تاس" للأنباء نقلا عن الخارجية الروسية، بأن المسؤولي الروس شرحوا خلال هذا الاجتماع أهم بنود اتفاق الشراكة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، لعدد من الدبلوماسيين العرب المقيمين في موسكو.

وذكر المصدر ذاته، أن مبعوث الرئيس الروسي الخاص بشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا "ميخائيل بوغدانوف"، ونائب وزير الخارجية الروسي "أندري رودنكو"، قدما شرحا في هذا الاجتماع، حول أهم جوانب الاتفاق التاريخي التي وقعها الرئيسان الروسي والإيراني في الـ17 من يناير الحالي.

واعتبرت الوكالة الروسية للانباء، أن هذه المعاهدة الشاملة تغطي جميع مجالات التعاون الثنائي، بما في ذلك المجالات الدفاعية ومكافحة الإرهاب والطاقة والمالية والنقل والصناعة والزراعة والثقافة والعلوم والتكنولوجيا، كما تنص على أنه في حال تعرض أي من الطرفين المتعاهدين للعدوان، يمتنع الطرف الآخر عن تقديم اي دعم الى المعتدي.

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