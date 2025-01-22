الجهاد الإسلامي العدوان على جنين جزء من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال بحق الفلسطينيين

وأشارت الحركة في بيانها الصادر، اليوم الاربعاء، بأن "العدوان على الضفة الغربية يهدف الى تثبيت ضمها وبسط سيطرة الاحتلال على المسجد الأقصى".

كما حملت الجهاد الإسلامي "السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية" المسؤولية عن "المشاركة والتواطؤ" في هذا العدوان؛ موضحة أن "حصار مخيم جنين لأكثر من 40 يومًا، مهّد الطريق للاحتلال في اقتحام المخيم وملاحقة المجاهدين".

وأضافت الجهاد، أن "التنسيق الأمني الذي تتمسك به السلطة الفلسطينية لا يخدم إلا الاحتلال، ويُسهم في قتل أبناء الشعب الفلسطيني وتهديد حقوقه ومستقبله".

وفي ختام بيانها، أكدت الحركة على، تمسكها بنهج المقاومة، ودعت أبناء الضفة الغربية، "للدفاع عن أرضهم ومقدساتهم في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل".

انتهى ** ح ع

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المصدر / فلسطين اونلاين