٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٠٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85727577
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الجهاد الإسلامي العدوان على جنين جزء من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال بحق الفلسطينيين

٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٠٨ م
رمز الخبر: 85727577
الجهاد الإسلامي العدوان على جنين جزء من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال بحق الفلسطينيين

طهران / 22 كانون الثاني / يناير / إرنا - أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عمليات التهجير والتدمير والقتل الذي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين؛ معتبرةً أن "ذلك جزء من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال بحق الفلسطينيين".

وأشارت الحركة في بيانها الصادر، اليوم الاربعاء، بأن "العدوان على الضفة الغربية يهدف الى تثبيت ضمها وبسط سيطرة الاحتلال على المسجد الأقصى".

كما حملت الجهاد الإسلامي "السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية" المسؤولية عن "المشاركة والتواطؤ" في هذا العدوان؛ موضحة أن "حصار مخيم جنين لأكثر من 40 يومًا، مهّد الطريق للاحتلال في اقتحام المخيم وملاحقة المجاهدين".

وأضافت الجهاد، أن "التنسيق الأمني الذي تتمسك به السلطة الفلسطينية لا يخدم إلا الاحتلال، ويُسهم في قتل أبناء الشعب الفلسطيني وتهديد حقوقه ومستقبله".

وفي ختام بيانها، أكدت الحركة على، تمسكها بنهج المقاومة، ودعت أبناء الضفة الغربية، "للدفاع عن أرضهم ومقدساتهم في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل".

انتهى ** ح ع 

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المصدر / فلسطين اونلاين

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