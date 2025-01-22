جابري انصاري : التيارات الإعلامية العالمية تمارس حملة تشويه ضد إيران

وأفادت "إرنا" اليوم الأربعاء بأن "جابري أنصاري" أوضح في هذا اللقاء : من الطبيعي أن يروج الإعلام الإيجابيات والإنجازات والقدرات، ولكن من الضروري أيضا تغطية القضايا والمطالب الشعبية بطريقة عقلانية، وذلك لتمكين الحكومة والمسؤولين من معالجة المشاكل وتحسين الأوضاع.

كما أشار إلى، أن "السبب وراء التخلف الاعلامي الملحوظ في البلاد يعود إلى سوء الفهم لدور الإعلام، حيث يتم النظر إليه على أنه أداة دعائية بحتة، في حين أن هذا الأسلوب غير فعال وغير مؤثر من ناحية التواصل".

وتابع جابري أنصاري : هناك إجماع وطني على أهمية الإعلام وتأثيره؛ قائلا : يجب علينا تحديد أسباب التخلف في إعلامنا والعمل على معالجتها.

وأكد المدير العام لوكالة "إرنا"، على أهمية تواصل وسائل الإعلام الايرانية مع 85 مليون مواطن في انحاء الجمهورية الاسلامية وأيضا على صعيد العالم بأسره، وذلك باستخدام لغة إعلامية مؤثرة، يتم من خلالها نقل رسائل الثورة والجمهورية الإسلامية والحكومة والشعب الإيرانيين بطريقة سلسة ومؤثرة.

وأكمل جائري انصاري : إن هذا الهدف المنشود هو الأساس الذي تعمل عليه وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، وجميع الكوادر والعاملين فيها، يبذلون الجهود لتحقيقه من خلال التخطيط والتنظيم المستمرين.

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