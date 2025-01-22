سرايا القدس : العدو سيهزم في الضفة الغربية كما هزم في غزة

وأوضح قائد سرايا القدس بالضفة الغربية : منذ بداية المعركة على جنين، يواصل أبطالنا إيقاع قوات العدو والآليات العسكرية في كمائن وما سنكشفه في نهاية المعركة سيثبت أن صورة النصر التي فشل العدو في أخذها بغزة لن يأخذها بالضفة.

وأضاف : تمكنا خلال الأيام الماضية من إدخال بعض العبوات الناسفة الأرضية والموجهة للخدمة وكان تفجير الجيبات العسكرية في قباطية وفي طمون مجرد رسائل لما ينتظر قادة العدو وجنوده في شوارع وأزقة المخيمات في الضفة الغربية.

وتابع : لقد تمكن مقاتلونا من تشكيل غرف عمليات لتنسيق العمل الميداني وتطوير العمل المشترك برفقة مقاتلي كتائب القسام ومقاتلي شباب الثأر والتحرير وكانت عملية الفندق في قلقيلية رسالة للعدو والصديق أن أيدينا تصل إلى كل مكان.

ولفت القيادي في المقاومة الفسطينية : تواصل أجهزة السلطة بالتناوب مع قوات العدو في اقتحام بعض البلدات وحصار مقاتلينا المصابين في القرى والبلدات والمراكز الطبية والمستشفيات وتحاول اعتقالهم لتخفيف المهمة على جيش العدو الذي لن يعطيهم إلا صورة سوداء أمام تضحيات أبناء شعبنا.

وأكمل قائد سرايا القدس بالضفة الغربية قوله : نطمئن أبناء شعبنا أن مقاتلينا بخير وأن معنوياتهم عالية وأن الجيش الذي فشل في رسم صورة النصر أمام مقاتلي غزة لن يحصل عليها في الضفة الغربية وإن مدن الضفة وأزقة المخيمات لن تحمل له إلا توابيت لقاده جيشه وجنوده.

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر/ وكالة شهاب الإخبارية

