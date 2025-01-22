إيران والإمارات تعززان تعاونهما في مكافحة التصحر والعواصف الترابية

وأفادت وكالة "إرنا" نقلا عن منظمة حماية البيئة الايرانية، بأن "أنصاري" التي زارت ابوظبي تلبية لدعوة رسمية، التقت اليوم الأربعاء برئيس دولة الإمارات العربية "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

واستعرض الجانبان خلال هذا اللقاء، العلاقات التاريخية بين البلدين، معربين عن ارتياحهما للتقدم المستمر في ها المسار، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في المجالات البيئية.

إلى ذلك، رحب الشيخ محمد بن زايد بالقضايا التي طرحتها مساعدة الرئيس الايراني، معتبراً التعاون المشترك في المجال البيئي ضرورة ملحة للحفاظ على مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية في كلا البلدين، مؤكدا استعداد الإمارات للتعاون في هذا الصدد.

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