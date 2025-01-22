٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٤٢ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85727798
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إيران والإمارات تعززان تعاونهما في مكافحة التصحر والعواصف الترابية

٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٤٢ م
رمز الخبر: 85727798
إيران والإمارات تعززان تعاونهما في مكافحة التصحر والعواصف الترابية

طهران /22 كانون الثاني/ يناير/ إرنا- أعلنت مساعدة رئيس الجمهورية، رئيسة منظمة حماية البيئة الإيرانية "شينا أنصاري" خلال لقائها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان" في ابوظي اليوم، عبرت عن استعداد طهران لتطوير التعاون المشترك، خاصة في مجالي مكافحة التصحر وظاهرة العواصف الترابية، واكدت بأن مواجهة هذه التحديات مرهونة بتعزيز التعاون واعتماد خطة مشتركة بين البلدين.

وأفادت وكالة "إرنا" نقلا عن منظمة حماية البيئة الايرانية، بأن "أنصاري" التي زارت ابوظبي تلبية لدعوة رسمية، التقت اليوم الأربعاء برئيس دولة الإمارات العربية "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

واستعرض الجانبان خلال هذا اللقاء، العلاقات التاريخية بين البلدين، معربين عن ارتياحهما للتقدم المستمر في ها المسار، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في المجالات البيئية.

إلى ذلك، رحب  الشيخ محمد بن زايد بالقضايا التي طرحتها مساعدة الرئيس الايراني، معتبراً التعاون المشترك في المجال البيئي ضرورة ملحة للحفاظ على مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية في كلا البلدين، مؤكدا استعداد الإمارات للتعاون في هذا الصدد.

انتهى**9365 / ح ع**

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