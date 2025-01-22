وزيرة الطرق : هناك تفاهم شامل بين إيران وروسيا وأذربيجان لاستكمال مشروع ممر الشمال ـ جنوب

وأوضحت "صادق" في تصريح اليوم الأربعاء عقب اختتام الدورة الـ 16 لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وجمهورية أذربيجان، حيث أكدت على أهمية طريق رشت-أستارا (شمال ايران) في هذا الخصوص.

ولفتت الى، أن "جمهورية أذربيجان، بصفتها دولة تربط بين روسيا وإيران، تلعب دورا حيويا في نقل البضائع بين الدول الثلاث"؛ مؤكدة بأن هذا التفاهم سيساهم في إنجاز مشروع ممر الشمال-جنوب للنقل.

وصرح وزير الطرق، أن الجانبين الايراني والاذربيجاني، وقعا خلال اجتماع اللجنة المشتركة، عددا من مذكرات التفاهم بشتى المجالات، منها التجارة التفضيلية والنقل البري والسككي، كما اتفقا على زيادة الرحلات الجوية بين البلدين.

وأشارت "صادق" إلى، أن جمهورية أذربيجان بموقعها الجغرافي الستراتيجي الذي يصل روسيا بإيران، قادرة على ان تجعل نقل ما يبلغ 15 مليون طن من البضائع عبر هذا الممر ممكنا؛ كما نوهت بأن الوثائق الثنائية الموقعة بين طهران وباكو، تضمنت مشاريع مختلفة بما في ذلك المياه والطاقة والنفط والغاز والتكنولوجيا الحديثة.

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