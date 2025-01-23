٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٤٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85727930
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جيش الاحتلال يقرّ بمقتل 86 قائداً وجندياً من لواء "غفعاتي" خلال معارك قطاع غزة

٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٤٠ ص
رمز الخبر: 85727930
جيش الاحتلال يقرّ بمقتل 86 قائداً وجندياً من لواء "غفعاتي" خلال معارك قطاع غزة

طهران / 23 كانون الثاني/يناير/ارنا- أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أنّ "لواء غفعاتي فقد 86 قائداً وجندياً خلال معارك قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023".

وافادت الميادين ان ذلك يأتي بعدما دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، يوم الأحد الماضي، وقد انسحبت قوة عسكرية كبيرة من لواء غفعاتي خلال ذلك من شمالي قطاع غزة.

وتكبّد "جيش" الاحتلال خسائر كبيرة في صفوفه بسبب عمليات المقاومة وتصديها له في الميدان.

وفي آخر إحصاء، أقرّ "جيش" الاحتلال بمقتل نحو 831 ضابطاً وجندياً، من بينهم 401 منذ بدء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة، بينما يتعمّد في كثير من الأحيان إخفاء عدد قتلاه، ضمن سياسة ممنهجة، وتحت مزاعم "الرقابة العسكرية".

وكشفت الأرقام، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أنّ 192 ضابطاً إسرائيلياً قُتلوا في الحرب، مشيرةً إلى أنّ "1 من كل 4 ضباط سقطوا هو قائد"، وتوزعوا بين: 67 قائد فصيل، 63 قائد سرية، 20 نائباً لقائد سرية، 7 نواب لقادة كتائب، 5 قادة كتائب، 4 قادة ألوية.

انتهى ** 2342

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