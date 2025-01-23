جيش الاحتلال يقرّ بمقتل 86 قائداً وجندياً من لواء "غفعاتي" خلال معارك قطاع غزة

وافادت الميادين ان ذلك يأتي بعدما دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، يوم الأحد الماضي، وقد انسحبت قوة عسكرية كبيرة من لواء غفعاتي خلال ذلك من شمالي قطاع غزة.

وتكبّد "جيش" الاحتلال خسائر كبيرة في صفوفه بسبب عمليات المقاومة وتصديها له في الميدان.

وفي آخر إحصاء، أقرّ "جيش" الاحتلال بمقتل نحو 831 ضابطاً وجندياً، من بينهم 401 منذ بدء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة، بينما يتعمّد في كثير من الأحيان إخفاء عدد قتلاه، ضمن سياسة ممنهجة، وتحت مزاعم "الرقابة العسكرية".

وكشفت الأرقام، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أنّ 192 ضابطاً إسرائيلياً قُتلوا في الحرب، مشيرةً إلى أنّ "1 من كل 4 ضباط سقطوا هو قائد"، وتوزعوا بين: 67 قائد فصيل، 63 قائد سرية، 20 نائباً لقائد سرية، 7 نواب لقادة كتائب، 5 قادة كتائب، 4 قادة ألوية.

انتهى ** 2342