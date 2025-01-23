عراقجي يؤكد اهتمام ايران بالمزيد من تطوير العلاقات مع الصين

جاء ذلك خلال استقبال عراقجي للسفير الإيراني لدى بكين محسن بختيار الذي قدم تقريرا عن تقدم التعاون الثنائي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية.

وفي هذا اللقاء، أشار وزير الخارجية إلى الأهمية الخاصة للعلاقات الثنائية بين إيران والصين، مؤكداً اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتوسيع العلاقات بشكل أكبر على أساس اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين والتفاهمات الأخرى المبرمة بينهما.

كما قدم وزير الخارجية التوصيات اللازمة لمواصلة برامج السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في علاقات ايران مع الصين بصفتها الرئيس الدوري لمنظمة شنغهاي للتعاون، وتسهيل وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في المجالات الاقتصادية، وكذلك تنسيق مواقف البلدين في المنظمات الدولية.

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