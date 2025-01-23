عقد مشاورات دورية بين إيران وروسيا بشأن قضايا الإعلام والمعلومات

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا الثنائية ومتعددة الأطراف التي تهم البلدين في مجال الإعلام والمعلومات، وأكدا على ضرورة تعزيز التعاون في هذا المجال.

وأكد الجانبان أيضا على أهمية توسيع التعاون المتخصص لمواجهة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة، استنادا إلى أحكام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا، على المستوى الثنائي وكذلك في إطار المنظمات والمنتديات الدولية.

وتم التاكيد في اللقاء على توسيع التفاهمات في المجال الإعلامي بين إيران وروسيا، ومواصلة التعاون لتسهيل الأنشطة الصحفية المهنية، وتبادل زيارات المجموعات الإعلامية والإخبارية بين البلدين.

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