٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:١٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85727938
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عقد مشاورات دورية بين إيران وروسيا بشأن قضايا الإعلام والمعلومات

٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:١٨ ص
رمز الخبر: 85727938
عقد مشاورات دورية بين إيران وروسيا بشأن قضايا الإعلام والمعلومات

طهران / 23 كانون الثاني/يناير/ارنا- عقدت يوم الأربعاء ، مشاورات دورية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية حول قضايا الإعلام والمعلومات، عبر الإنترنت، برئاسة المتحدثين باسم وزارتي الخارجية الإيرانية والروسية إسماعيل بقائي وماريا زاخاروفا.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا الثنائية ومتعددة الأطراف التي تهم البلدين في مجال الإعلام والمعلومات، وأكدا على ضرورة تعزيز التعاون في هذا المجال.

وأكد الجانبان أيضا على أهمية توسيع التعاون المتخصص لمواجهة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة، استنادا إلى أحكام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا، على المستوى الثنائي وكذلك في إطار المنظمات والمنتديات الدولية.

وتم التاكيد في اللقاء على توسيع التفاهمات في المجال الإعلامي بين إيران وروسيا، ومواصلة التعاون لتسهيل الأنشطة الصحفية المهنية، وتبادل زيارات المجموعات الإعلامية والإخبارية بين البلدين.

انتهى ** 2342

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