توقيع 7 مذكرات تفاهم بين جامعة "حكيم سبزواري" الايرانية وجامعات عراقية

وقال محمد علي زنكنة أسدي، مسؤول العلاقات العامة في جامعة "حكيم سبزواري"، الأربعاء: "تم توقيع مذكرات التفاهم هذه هذا الأسبوع خلال "أسبوع العلم الإيراني العراقي" الذي أقيم في العراق بحضور وزيري العلوم في البلدين، بين جامعة "حكيم سبزواري" والجامعات العراقية المرموقة؛ الكوفة وسومر والكوت والعراقية والقاسم الخضراء والتكنولوجية والزهراء.

وأضاف: "تم توقيع مذكرات التفاهم هذه بهدف توسيع التعاون العلمي والبحثي الدولي بين الجامعات، وبهدف تطوير الدبلوماسية العلمية التي تركز على مواضيع مثل تبادل الأساتذة والطلاب، وإطلاق دورات مشتركة، والتعاون العلمي والبحثي".

وأشار إلى أنه "مع التوقيع على هذه المذكرات السبع، تكون جامعة "حكيم سبزواري" قد وقعت مذكرات تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي مع 10 جامعات في العراق في هذا الحدث".

أقيمت فعاليات أسبوع العلم المشترك الثاني بين إيران والعراق بمشاركة وزيري العلوم في إيران والعراق ومسؤولي الشؤون العلمية ورؤساء الجامعات من البلدين.

تضم جامعة "حكيم سبزواری" حاليًا حوالي ألف طالب من العراق وأفغانستان وعمان والسويد وسوريا ولبنان وباكستان، يدرسون في 3 مستويات وهي: البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وتعد العلوم الإنسانية والهندسة من بين التخصصات الأكثر اقبالا من قبل الطلاب الاجانب.

تعد جامعة "حكيم سبزواري" واحدة من 22 جامعة محورية في البلاد، وتضم نحو 9 آلاف طالب يدرسون في 10 كليات مؤلفة من 33 مجموعة تعليمية، و139 فرعا دراسيًا من البكالوريوس إلى الدكتوراه.

تقع مدينة سبزوار على بعد 230 كيلومترًا غرب مدينة مشهد المقدسة مركز محافظة خراسان الرضوية الواقعة شمال شرق ايران.

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