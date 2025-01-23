بقائي: التفاعل بين وزارة الخارجية ووكالة "إرنا" تبلور للتعاون بين الدبلوماسية والإعلام

وكتب بقائي في مدونة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي يوم الاربعاء: "تزامناً مع الذكرى الثلاثين لتأسيس مؤسسة "ايران" الصحفية والثقافية، قمت بزيارة هذه المؤسسة وأجريت محادثة مع مديرها العام علي متقيان، ورئيس التحرير هادي خسرو شاهين".

واضاف: بفضل خبرتها الممتدة لثلاثة عقود، احتلت صحف "إيران" و"إيران ورزشي /الرياضية/"، و"إيران ديلي"، و"الوفاق" مكانة عالية ومؤثرة في تعزيز مهمة تقديم الأخبار ورفع مستوى الوعي العام للجمهور المحلي والإقليمي والدولي، وترويج وتبيين قيم وخطاب الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وختم: يعتبر تفاعل وزارة الخارجية مع أسرة وكالة (إرنا) ومؤسسة "إيران" الصحفية والثقافية ، تبلورا للتعاون بين الدبلوماسية والإعلام.

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