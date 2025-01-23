٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٣٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85727943
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السيد حسن الخميني يهنئ غزة بالانتصار على كيان الاحتلال الصهيوني

٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٣٤ ص
رمز الخبر: 85727943
السيد حسن الخميني يهنئ غزة بالانتصار على كيان الاحتلال الصهيوني

طهران / 23 كانون الثاني/يناير/ارنا- هنأ حجة الإسلام السيد حسن الخميني حفيد الامام الخميني الراحل (رض) خلال زيارته لمكتب حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في طهران ، الشعب الفلسطيني في غزة بانتصاره على الكيان الصهيوني.

جاء ذلك خلال زيارة السيد حسن الخميني يوم الاربعاء لمكتب حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في طهران ولقائه رئيس المكتب خالد القدومي.

وقال حفيد الإمام الراحل في اللقاء: "لقد تحملتم آلاماً ومعاناة شديدة، ولكني آمل من الله تعالى أن يمنّ عليكم بالنصر والفتح في نهاية المطاف".

وأشار إلى فقدان رموز المقاومة وقال: "دماؤهم لن تذهب هدراً، فلسطين جزء من روح ونفس المسلمين، ونتمنى لها النصر".

كما أكد خالد القدومي في هذا اللقاء أن وقف إطلاق النار الأخير هو انتصارنا المشترك، وقدم شرحا عن انسحابات كيان الاحتلال وعملية إعادة إعمار غزة وعودة سكانها الى ديارهم، وقال: "إن ثقافة الاستشهاد في مجتمعنا تجلب الأمل بالنصر".

انتهى ** 2342

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