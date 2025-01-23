36 عملًا مقاومًا بالضفة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

وقال مركز معطى في بيان ، إن عمليات المقاومة تضمنت 4 اشتباكات مسلحة وإطلاق نار، و9 عمليات تفجير لعبوات ناسفة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 17 مرة، و3 مواجهات تصد للمستوطنين، وتحطيم مركبة للمستوطنين، ومسيرات.

وأشار “معطى” إلى العمليات النوعية، التي شهدتها الضفة، حيث أصيب 2 من المستوطنين بالحجارة خلال تصدي المواطنين لهم في خربة سوسيا بمحافظة الخليل.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة وتفجير 6 عبوات ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين وبلدات السيلة الحارثية واليامون، وإطلاق النار على حاجز دوتان، وإلقاء عبوة ناسفة خلال المواجهات في بلدة يعبد.

كما ألقى مقاومون عبوات ناسفة على قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة عزون في قلقيلية، إضافة للتصدي للمستوطنين وإلقاء الحجارة على مركباتهم قرب المنية في بيت لحم.

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