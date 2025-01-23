جيش الاحتلال يقرّ بفشل استخباري جديد: قائد كتيبة بيت حانون لازال حياً وبين الناس

وافاتد الميادين انه انتشر مقطع فيديو قصير، يوم الأربعاء، يظهر فيه قائد كتيبة بيت حانون في كتائب القسام حسين فياض (أبو حمزة) بين الناس، وهو يتحدّث عن النصر التي حققته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وكان "جيش" الاحتلال قد زعم عبر المتحدّث باسمه، باغتيال فياض خلال "اشتباكات حصلت داخل نفق" في أيار/مايو الماضي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّه "بعد أكثر من ستة أشهر من إعلان الجيش الإسرائيلي عن تصفية قائد كتيبة بيت حانون، تم تصويره اليوم حياً بين الأنقاض يتحدّث إلى سكان غزة ويتحدى إسرائيل".

وعلّق المؤرخ الإسرائيلي، أور فيالكوف، على الفيديو قائلاً: "يا للعار، حسين فياض قائد كتيبة بيت حانون في حماس، الذي ادعى المتحدث باسم الجيش أنه قُتل في مايو 2024 في بيت حانون، لا يزال يتجول هناك حتى اليوم".

وتابع فيالكوف ساخراً: "زعم الجيش الإسرائيلي أن جنود من الفريق القتالي التابع للفرقة 98 وقوات خاصة من سلاح الجو ووحدة "يهالوم"، قتلوه في نفق... بات واضحاً الآن من هو الذي قاد القتال في بيت حانون".

وفي كلمة للمتحدّث باسم "جيش" الاحتلال مساء الأربعاء، اعترف الأخير بالفضيحة التي حصلت، مشيراً إلى أنّه "بعد التقارير الواردة من غزة بأن قائد كتيبة بيت حانون في حماس ظهر اليوم بعد الإعلان عن اغتياله، وبعد إجراء تحقيق إضافي، تبين أن المعلومات الاستخباراتية التي استندت إليها الاستخبارات العسكرية والشاباك لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية".

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