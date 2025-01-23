٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:١٧ ص
رمز الخبر: 85728193
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journalistکاظم شماعییان

رئيس الجمهورية يضع الحجر الاساس للمشروع الوطني لنهضة بناء المدارس

٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:١٧ ص
رمز الخبر: 85728193
رئيس الجمهورية يضع الحجر الاساس للمشروع الوطني لنهضة بناء المدارس

اهواز/ 23 كانون الثاني/يناير/ارنا – وضع رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان وهو يرتدي الزي المهني العمالي، الحجر الاساس الاول للمشروع الوطني لنهضة بناء المدارس في خوزستان (جنوب غرب).

وفي اليوم الثاني من زيارته لمحافظة خوزستان، وضع الرئيس بزشكيان الحجر الاساس الاول للمشروع الوطني تحت مسمى المشروع الشعبي لبناء المدارس في منطقة برديس بالمحافظة.

وبدا رئيس الجمهورية وبصورة رمزية، المشروع الوطني لبناء المدارس، في مدرسة يجري بناؤها، في خطوة لانعاش بناء المدارس بمشاركة شعبية.

ويظهر هذا احدى اولويات واهم برنامج الحكومة الرابعة عشرة في توسيع بناء المدارس والعدالة التعليمية في مختلف مناطق البلاد، وكذلك الرؤية الخاصة لرئيس الجمهورية في هذا المجال.

ومن المقرر ان يتم في اطار هذا المشروع، بناء 35 مدرسة في خوزستان بدعم جماهيري.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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