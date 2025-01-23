٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٣٢ ص
رمز الخبر: 85728220
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journalistکاظم شماعییان

وزير الدفاع: تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يمثل اولوية

٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٣٢ ص
رمز الخبر: 85728220
وزير الدفاع: تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يمثل اولوية

طهران/ 23 كانون الثاني/يناير/ارنا – قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد طيار عزيز نصير زادة اليوم الخميس ان تطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي بمشاركة صناعات الدفاع والشركات المعرفية والتكنولوجية، يشكل اولوية بالنسبة للحكومة ووزارة الدفاع.

اعلن وزير الدفاع خلال ذلك زيارته لواحة العلم والتكنولوجيا لوزارة الدفاع بمدينة شيراز (جنوب) ومعرض انجازات هذه المجموعة.

ويشتمل المعرض، على 250 انجازا في مجالات الالكترونيات والاتصالات السلكية واللاسلكية والذكاء الاصطناعي والميكاترونيك والقطع الميكانيكية.

واشار الى اهمية تاسيس واحات العلم والتكنولوجيا ومراكز الحداثة ومراكز الابداع الصناعي، معتبرا ان هذا التوجه هو جزء من السياسات المفتاحية لوزارة الدفاع بهدف بناء البنية التحتية اللازمة لرفد الشباب المبدعين ومواهب البلاد والمساعدة على تشكيل وتسهيل عمل الشركات القائمة على المعرفة في الواحات الدفاعية.

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journalistکاظم شماعییان

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