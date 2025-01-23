٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٩ م
رمز الخبر: 85728293
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journalistکاظم شماعییان

عرض انجازات ايران في مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة

٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٩ م
رمز الخبر: 85728293
عرض انجازات ايران في مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة

طهران/ 23 كانون الثاني/يناير/ارنا – اعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب ابادي انه يتم عرض منجزات الجمهورية الاسلامية الايرانية في المجالات الحقوقية والقضائية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية والثقافية في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف.

وقد وصل وفد رفيع معني بحقوق الانسان من الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم الخميس الى جنيف، برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية يرافقه ممثلون عن السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية للمشاركة في اجتماع 48 مجموعة عمل "يو بي ار" وتبيان التقرير الوطني الرابع لحقوق الانسان.

ومن المقرر ان يقدم الوفد الايراني خلال الزيارة التقرير الوطني للبلاد ويرد على اسئلة ممثلي سائر الدول ويلتقي مسؤولي مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة.

واعتبر غريب ابادي آلية الدراسة الدولية العالمية (يو بي ار) بانها تشكل ركنا للمراقبة واشراف مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة بهدف دراسة واقع حقوق الانسان في جميع الاعضاء بالمنظمة الدولية بصورة متكافئة وغير انتقائية وقد استحدثت بناء على القرار التاسيسي لمجلس حقوق الانسان في اذار/مارس 2006.

واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية شاركت لحد الان في اجتماعات مجلس عمل يو بي ار لثلاث دورات خلال الاعوام 2009 و 2014 و 2019.

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journalistکاظم شماعییان

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