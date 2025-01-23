عرض انجازات ايران في مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة

وقد وصل وفد رفيع معني بحقوق الانسان من الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم الخميس الى جنيف، برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية يرافقه ممثلون عن السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية للمشاركة في اجتماع 48 مجموعة عمل "يو بي ار" وتبيان التقرير الوطني الرابع لحقوق الانسان.

ومن المقرر ان يقدم الوفد الايراني خلال الزيارة التقرير الوطني للبلاد ويرد على اسئلة ممثلي سائر الدول ويلتقي مسؤولي مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة.

واعتبر غريب ابادي آلية الدراسة الدولية العالمية (يو بي ار) بانها تشكل ركنا للمراقبة واشراف مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة بهدف دراسة واقع حقوق الانسان في جميع الاعضاء بالمنظمة الدولية بصورة متكافئة وغير انتقائية وقد استحدثت بناء على القرار التاسيسي لمجلس حقوق الانسان في اذار/مارس 2006.

واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية شاركت لحد الان في اجتماعات مجلس عمل يو بي ار لثلاث دورات خلال الاعوام 2009 و 2014 و 2019.