ظريف يعقد لقاءات دبلوماسية في دافوس

والتقى ظريف كلا من رئيس فنلندا ورئيس وزراء قطر ووزيري خارجية اسبانيا وسويسرا ورئيس وزراء اقليم كردستان العراق لمناقشة القضايا الثنائية وتطورات المنطقة.

والقى كلمة في الاجتماع غير الرسمي للقادة الاقتصاديين للعالم حول موضوع "العودة الجيوسياسية للقوة الساخنة". وتطرق الى دور ايران في توفير السلام والامن بالمنطقة والتحديات الامنية الدولية والجهود الدبلوماسية لطهران لمواجهة الازمات الدولية.

وفي ندوة عقدها الصحفي بقناة سي ان ان فريد زكريا، اكد ظريف ان ايران لا تشكل تهديدا امنيا لاي بلد.

وفي اليوم الاول من مشاركته في منتدى دافوس، التقى ظريف كلا من الرئيس العراقي ووزير خارجية النرويج ورئيس صربيا ورئيس المنتدى الاتصادي العالمي.

وسيغادر ظريف، سويسرا مساء اليوم عائدا الى طهران.