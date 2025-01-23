٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:٣١ م
رمز الخبر: 85728423
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journalistکاظم شماعییان

اسلامي: ضخ 70 مليار كيلوواط ساعة كهرباء ذرية الى شبكة التوزيع بالبلاد

٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:٣١ م
رمز الخبر: 85728423
اسلامي: ضخ 70 مليار كيلوواط ساعة كهرباء ذرية الى شبكة التوزيع بالبلاد

طهران/ 23 كانون الثاني/يناير/ارنا – قال رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي انه تم ضخ 70 مليار كيلوواط ساعة كهرباء الى الشبكة الكهربائية للبلاد موضحا انه تم من اجل توليد هذه الكمية من الكهرباء الذرية، ترشيد 105 ملايين برميل نفط بقيمة 8 مليارات دولار، في حين تم استثمار 1.8 مليار دولار فقط للتشغيل.

واشار اسلامي خلال لقائه المستثمرين، الى ميزات استخدام الطاقة النووية السلمية في تلبية الاحتياجات المختلفة للبلاد قائلا انه فيما يخص الماء الثقيل، فان سعر كل كيلوغرام من الماء الثقيل يبلغ نحو 1000 دولار، ويتأتى منه 300 مشتق، اذ يصل سعر كل غرام في بعض الحالات عدة 10 الاف دولار، موضحا ان سلسلة القيمة والاقتصاد المعرفي هي بهذا الشكل.

واضا ان سعر كل طن من الميثانول الذي ينتج من الماء الثقيل، يبلغ مليون و 200 الف دولار، لكن الميثانول الذي ينتج في البتروكيماويات، يقل عن 500 دولار، ووفقا لشهادات الدول الغربية وامريكا، فان الماء الثقيل المنتج في ايران، يحظى باعلى درجة نقاء.

واكد اسلامي ان حصة ايران في الوقت الحاضر من سوق الماء الثقيل في العالم هي 12.5 بالمائة، اي اننا  ان اردنا البيع، فان حصتنا ستزيد عن ذلك، لان هناك طلب عليه.

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journalistکاظم شماعییان

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