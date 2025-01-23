رئيس الجمهورية يشارك في ملتقى نهضة عدالة المساحات التعلمية بمشاركة الشعب

واكد الرئيس بزشكيان الذي يزور الان محافظة خوزستان، ان من الضروي الايمان بقدراتنا وطاقاتنا والا نتوقع المساعدة من الاخرين.

واكد انه عندما نؤمن بقدرانا ومن اننا قادرون، فاننا سنجد السبيل المناسب لذلك.

وشدد على ضرورة ارساء التعليم الذي يسهم في تفتق مواهب التلامذة ورقيهم، لان ذلك يعمل على ازدهار البلاد ويحبط مخططات الاعداء.

ودعا رئيس الجمهورية في جانب اخر الى الافادة من قدرات السيدات موضحا ان الاعتقاد بان الاعمال يجب ان ينفذها الرجال هو اعتقاد خاطئ، فان وضعنا جميعا يدا بيد ونفسح المجال للاشخاص على اساس الموهبة والقدرة والدافع، فان المشاكل ستحل.

وكان الرئيس بزشكيان قد وضع اليوم الخميس في مراسم، الحجر الاساس للمشروع الوطني لنهضة بناء المدارس في احدى مناطق مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان. ومن المقرر بناء 35 مدرسة في اطار هذا المشروع بدعم جماهيري.