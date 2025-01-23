٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٠٦ م
رمز الخبر: 85728499
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journalistکاظم شماعییان

بقائي: توجيه التهم للدول المستقلة، ترويج لانتهاك القانون

٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٠٦ م
رمز الخبر: 85728499
بقائي: توجيه التهم للدول المستقلة، ترويج لانتهاك القانون

طهران/ 23 كانون الثاني/يناير/ارنا – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي ان توجيه امريكا التهم لكوبا واعادة ادراجها على قائمة ما يسمى الدول الداعمة للارهاب، هو اجراء غير مبرر ولا اساس له ومرفوض مؤكدا ان هكذا ممارسات احادية، هي بمنزلة المزيد من تقويض سيادة القانون على الصعيد الدولي والترويج لخرق القانون.

وتعليقا على اعادة اضافة اسم كوبا الى قائمة ما تزعمه امريكا بالدول الداعمة للارهاب قال بقائي اليوم الخميس ان استخدام امريكا لهكذا قوائم لا اساس لها ومتهورة ومشوهة لسمعة الدول المستقلة، من اجل تطبيق السياسية الخارجية، له ماض طويل.

وراى ان هكذا اجراءات مغايرة لمبادئ القانون الدولي وذريعة لممارسة العقوبات  الاحادية والجائرة ضد الشعوب المستقلة وقال ان القيام بهكذا اعمال احادية من جانب دولة عضو دائم في مجلس الامن الدولي، ليس يؤدي الى اهدار الحقوق الاساسية الانسانية للشعب الكوبي فحسب بل هو بمنزلة المزيد من تقويض سيادة القانون على  الصعيد الدولي والترويج لانتهاك القانون ومن الضروري ان يلقى معارضة من الاسرة الدولية.

يذكر ان الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب، الغى بعد ساعات من بدء مهام عمله، قرار لسلفه جو بايدن بحذف كوبا من قائمة الدول الداعمة للارهاب. وكانت ادارة بايدن قد ازالت في الاسبوع الماضي وفي خطوة متاخرة، اسم كوبا من قائمة الدول الداعمية للارهاب.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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