بقائي: توجيه التهم للدول المستقلة، ترويج لانتهاك القانون

وتعليقا على اعادة اضافة اسم كوبا الى قائمة ما تزعمه امريكا بالدول الداعمة للارهاب قال بقائي اليوم الخميس ان استخدام امريكا لهكذا قوائم لا اساس لها ومتهورة ومشوهة لسمعة الدول المستقلة، من اجل تطبيق السياسية الخارجية، له ماض طويل.

وراى ان هكذا اجراءات مغايرة لمبادئ القانون الدولي وذريعة لممارسة العقوبات الاحادية والجائرة ضد الشعوب المستقلة وقال ان القيام بهكذا اعمال احادية من جانب دولة عضو دائم في مجلس الامن الدولي، ليس يؤدي الى اهدار الحقوق الاساسية الانسانية للشعب الكوبي فحسب بل هو بمنزلة المزيد من تقويض سيادة القانون على الصعيد الدولي والترويج لانتهاك القانون ومن الضروري ان يلقى معارضة من الاسرة الدولية.

يذكر ان الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب، الغى بعد ساعات من بدء مهام عمله، قرار لسلفه جو بايدن بحذف كوبا من قائمة الدول الداعمة للارهاب. وكانت ادارة بايدن قد ازالت في الاسبوع الماضي وفي خطوة متاخرة، اسم كوبا من قائمة الدول الداعمية للارهاب.