وزير الصناعة يلتقي نظيره وزير النقل العماني في مسقط

وكان اتابك قد وصل مساء امس الى مسقط للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين ايران وسلطنة عمان.

وناقش الطرفان في اللقاء سبل تبسيط نقل البضائع وتنقل المسافرين والتبادل التجاري بين رجال الاعمال في اطار توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وسيلتقي وزير الصناعة رجال اعمال ومستثمرين البلدين ويشرح الانشطة التنموية للحكومة في القطاعات الاقتصادية والتجارية.

ويتناول الاجتماع النهوض بالتبادل التجاري وايجاد التسهيلات الجمركية والتاشيرات لرجال اعمال البلدين والترانزيت البحري واستخدام ممر ايران كنقل منتجات الدول الاعضاء بالاتحاد الاوراسي الى اسواق سلطنة عمان والتعريف بقدرات البلدين لزيادة التجارة.