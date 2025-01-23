ايران تندد بالاجراء الامريكي بنعت الشعب اليمني بالارهابي

واستنكر بقائي نعت وزارة الخارجية الامريكية للشعب اليمني بالارهابي ووضع اسم انصار الله اليمن على ما يسمى قائمة المنظمات الارهابية الاجنبية واعتبر ذلك ذريعة لممارسة العقوبات المعادية للانسانية ضد الشعب اليمني وكذلك كونه اجراء مغايرا للقانون الدولي.

واشار الى التضامن المشرف للشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني المظلوم في وجه الاحتلال والابادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، و قال ان نعت وزارة الخارجية الامريكية، للشعب اليمني ياتي في سياق توفير الادارة الامريكية السابقة الدعم في اطار المشاركة والتواطؤ على مدى 15 شهرا في مجال اعمال القتل والابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وقال ان هكذا اعمال احادية ومتهورة ولا اساس لها، تؤدي الى المزيد من تقويض سيادة القانون على صعيد العلاقات الدولية وتهدد السلام والاستقرار الاقليميين.