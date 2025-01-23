٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٥٧ م
رمز الخبر: 85728644
T T
٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

ايران تندد بالاجراء الامريكي بنعت الشعب اليمني بالارهابي

٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٥٧ م
رمز الخبر: 85728644
ايران تندد بالاجراء الامريكي بنعت الشعب اليمني بالارهابي

طهران/ 23 كانون الثاني/يناير/ارنا – اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي، الاجراء الامريكي بادراج اسم انصار الله اليمن، على ما يسمى قائمة المنظمات الارهابية الاجنبية بانه عمل لا مبرر ولا اساس له ويتعارض ومبادي القانون الدولي وندد به.

واستنكر بقائي نعت وزارة الخارجية الامريكية للشعب اليمني بالارهابي ووضع اسم انصار الله اليمن على ما يسمى قائمة المنظمات الارهابية الاجنبية واعتبر ذلك ذريعة لممارسة العقوبات المعادية للانسانية ضد الشعب اليمني وكذلك كونه اجراء مغايرا للقانون الدولي.

واشار الى التضامن المشرف للشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني المظلوم في وجه الاحتلال والابادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، و قال ان نعت وزارة الخارجية الامريكية، للشعب اليمني ياتي في سياق توفير الادارة الامريكية السابقة الدعم في اطار المشاركة والتواطؤ على مدى 15 شهرا في مجال اعمال القتل والابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وقال ان هكذا اعمال احادية ومتهورة ولا اساس لها، تؤدي الى المزيد من تقويض سيادة القانون على صعيد العلاقات الدولية وتهدد السلام والاستقرار الاقليميين.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

تعليقك

You are replying to: .