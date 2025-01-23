بزشكيان: لن نتراجع امام التهديد والعقوبات ولسنا في حرب وشجار مع احد

واكد الرئيس بزشكيان وهو يتحدث اليوم الخميس امام النخبة بمحافظة خوزستان (جنوب غرب) اننا نسعى للسلام. كما ان الجيران يحظون بالاولوية ونسعى للعيش بسلام واستقرار.

وقال رئيس الجمهورية في جانب اخر ان قائد الثورة اكد ضمن السياسات العامة انه يجب اقامة تواصل مع الجميع على اساس العزة والمصلحة والحكمة ما عدا اسرائيل مؤكدا ان اسرائيل معتدية واظهرت انها لا تقيم وزنا للانسانية.

وتابع انه تحدث الى قادة مختلف الدول متساءلا كيف يمكن تبرير قصف النساء والاطفال والشيوخ والشباب؟ انهم يقولون لنا باننا ضربنا حقوق الانسان بعرض الحائط ، لكنكم تقصفون الوف الناس الابرياء وغير مسموح لكم التحدث عن حقوق الانسان، ان الذي يتحدث عن حقوق الانسان يجب ان يقيم وزنا للانسانية لا الذي يدعم سلطة ويزودها بالاسلحة لكي يُقتل فيها 13 الف تلميذ وطفل. انهم يتحدثون عن حقوق الانسان، كيف نقبل بوصفنا بشرا، انهم يفهمون حقوق الانسان؟

وكان رئيس الجمهورة قد بدا امس زيارة لمحافظة خوزستان تستمر يومين.