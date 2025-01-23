قائد الثورة يؤكد ضرورة إبراز خصائص الشهداء بالاعمال الثقافية والفنية

جاء ذلك ضمن تصريحات سماحة قائد الثورة خلال استقباله المعنيين بإقامة المؤتمر الوطني لإحياء ذكرى 1880 شهيداً من شهداء كاشان، والذي عقد قبل ايام ونشر مساء اليوم الخميس في مكان انعقاد الملتقى في مدينة كاشان.

وفي هذا اللقاء وصف آية الله الخامنئي، مدينة كاشان بأنها مدينة منجبة للعلماء والفقهاء والمجاهدين والفنانين على مر التاريخ، وأشاد بالشخصيات التي حاربت الاستعمار البريطاني والتي جاءت من هذه المدينة، وخاصة العالم الشجاع المرحوم آية الله كاشاني، وقال: ان كاشان بالإضافة إلى تميزها في العلم والفن وحب أهل البيت (عليهم السلام) فقد تألقت أيضاً في مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988) وبعض أحداث الثورة الأخرى، مما يدل على أن تربية الافراد الشجعان والمناضلين واصحاب الشهامة مستمر في هذه المنطقة.

واعتبر أنه من الضروري إبراز السمات السلوكية للشهداء في الأعمال الثقافية والفنية، مضيفاً: إن السمات والصفات السلوكية المتميزة مثل نكران الذات والتضحية لدى الشهداء، والعبادة الصادقة والدعاء الخالص الى الله من قبل المقاتلين الشباب ، واحترامهم وحميتهم تجاه شعارات الإسلام والثورة، هي حاجة الشعب الدائمة حيث ان نقل هذه الخصائص ممكن فقط من خلال العمل الفني وإنتاج الأعمال الجيدة مثل الأفلام والشعر والرسم.

وكان إظهار صبر وامتنان أمهات الشهداء مسألة أخرى أكد قائد الثورة على تصويرها من خلال الوسائل الفنية، قائلاً: إن صبر وامتنان الأم التي قدمت ولدها أو أولادها في سبيل الله، امر لا يوصف الا ان إظهار هذه الدروس المذهلة ممكن في اطار أعمال فنية.

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