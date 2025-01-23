٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:١٢ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85728795
T T
٠ Persons

سمات

عراقجي يدعو إلى صون حقوق الأقليات في سوريا

٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:١٢ م
رمز الخبر: 85728795
عراقجي يدعو إلى صون حقوق الأقليات في سوريا

طهران / 23 كانون الثاني/ يناير/ارنا- دعا وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، إلى صون حقوق الأقليات في سوريا.

وخلال هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء اليوم الخميس، تبادل عراقجي وفيدان، وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتطورات في سوريا.

وأكد عراقجي مجددا على السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم سيادة ووحدة أراضي سوريا وضرورة تجنب الصراعات الداخلية وتشكيل حكومة شاملة بمشاركة كل التيارات السياسية والعرقية والدينية، واعرب عن قلقه من أنباء واردة حول أعمال تعسفية تقوم بها مجموعات مسلحة ضد الناس العاديين والمدنيين في المناطق الشيعية والعلوية، ودعا إلى صون حقوق الأقليات.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .