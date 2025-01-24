الحكومة في صنعاء: القرار الأميركي بتصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية لا يخدم استقرار المنطقة

وافادت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان مجلس الوزراء توجه في اجتماعه الخميس بالتحية والتبريكات الحارة للشعب الفلسطيني بكل فصائله المقاومة البطلة بقطاع غزة على انتصارهم المؤزر على العدو الصهيوني ودول حلف شمال الأطلسي.



وحيا الدور البارز لقائد الثورة اليمنية السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وأبناء الشعب اليمني وقادة محور المقاومة في إيران والعراق ولبنان بهذا النصر العظيم على كيان العدو الغاصب .. مؤكدًا أن معركة "طوفان الأقصى" ستظل معركة مفصلية في تاريخ الصراع الوجودي للأمة ضد العدو الصهيوني ومحطة انطلاق رئيسية لتحرير الأقصى وفلسطين.



ولفت مجلس الوزراء إلى مرارة الهزيمة التي تسيطر على الكيان الصهيوني وقيام عديد من قياداته العسكرية بتقديم استقالتهم من مناصبهم في اشارة واضحة على الهزيمة النكراء.



وجدّد التأكيد، على استعداد وجاهزية حكومة التغيير والبناء لتنفيذ توجيهات القيادة العليا إزاء مواصلة الإسناد لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في حال تجدّد العدوان الصهيوني عليه.



وأدان المجلس قرار الرئيس الأمريكي بإعادة تصنيف أنصار الله "منظمة إرهابية أجنبية"، مؤكدًا أن الإرهابي الحقيقي هو الولايات المتحدة الأمريكية التي تشارك العدو الإسرائيلي في قتل أطفال ونساء غزة لأكثر من عام بالأسلحة المتطورة الفتاكة وبالغطاء السياسي والإعلامي.



وشدد على أن التصنيف لن يزيد الشعب اليمني وقواه السياسة الحرة وفي المقدمة أنصار الله إلا ثباتًا وصمودًا على الحق ودفاعًا عنه وفي المقدمة حق الجمهورية اليمنية في التحرر والاستقلال والسيادة على كامل ترابها ونصرة المظلومين.



وأكد أن هذا القرار القديم الجديد لا يخدم الاستقرار في المنطقة وجهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق السلام العادل والمشرف للشعب اليمني .. داعيا أحرار العالم إلى إدانة قرار التصنيف الذي جاء على خلفية الموقف المبدئي والمشرف للشعب اليمني في نصرة ومساندة الأشقاء في غزة وكل فلسطين.

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