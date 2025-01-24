نائب الخارجية: 26 مستشارا اقتصاديا يعملون في البعثات الدبلوماسية الايرانية

وقال جلال زاده، يوم الخميس، خلال اجتماع للناشطين الاقتصاديين في محافظة خراسان الرضوية في غرفة تجارة المحافظة (شمال شرق ايران): "إن إنشاء مكاتب اقتصادية أو أسواق للأنشطة الاقتصادية في الدول المجاورة كان تجربة سابقة في مدن أربيل وبغداد في العراق، واستغلت غرفة التجارة وشركات القطاع الخاص في محافظتي أذربيجان الشرقية وأصفهان هذه الفرص.

واضاف: من الجدير ان تبادر غرفة تجارة خراسان الرضوية الى إنشاء مكتب أو دار تجارية للمحافظة في الدول المجاورة، بما في ذلك تركمانستان، وبدورها تقوم وزارة الخارجية بتوفير الإطار اللازم في هذا الصدد.

وقال: "يعمل حاليا 26 مستشارا اقتصاديا في البعثات الدبلوماسية الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتابع نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والجاليات الإيرانية: إن المستشارين الاقتصاديين يعملون ضمن وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، ويزداد عددهم عاما بعد عام، نظرا للاعتمادات المخصصة لهذه الوزارة.

وأكد جلال زاده أن الناشطين الاقتصاديين يجب ألا ينتظروا وزارة الخارجية لتعزيز المشاورات الاقتصادية، مضيفا: يمكن للناشطين الاقتصاديين ورجال الأعمال أن ينشئوا بأنفسهم مكاتب تجارية لغرف التجارة في محافظاتهم في البلدان المستهدفة.

وقال: "إن البنية التحتية اللازمة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية متوفرة في مدينة مشهد، ويمكن للمسؤولين المحليين، بالتضامن مع القطاع الخاص، اتخاذ خطوات لتعزيز التجارة الخارجية من خلال الاستفادة من قدرة مكتب تمثيل وزارة الخارجية في مشهد."

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