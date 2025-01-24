وزير الطاقة: الامكانية متوفرة لانتاج 50 ألف ميغاواط كهرباء من الطاقة الشمسية في البلاد

وقال علي آبادي في تصريح للصحفيين الخميس خلال زيارته لسد ومحطة الطاقة في كتوند بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران: "إن استخدام الطاقة الشمسية مدرج على رأس أجندة وزارة الطاقة، ونظراً لعدم التوازن في مجال الطاقة في البلاد حاليا، فإنها يمكن أن تساعد في حل المشكلة".

وأكد: "نحن متفائلون بالطاقة الشمسية ونأمل أنه بتنفيذ 30 ألف ميغاواط سنتمكن من زيادة الطاقة مع نهاية العام (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس) بحيث لا نواجه مشكلة انقطاع الكهرباء في العام القادم".

وأوضح وزير الطاقة: لا توجد أي مشكلة في الدولة بشأن تخصيص الأراضي لمحطات الطاقة الشمسية، وسيتم توفير مساحات كبيرة من الأراضي لهذا الغرض.

وفيما يتعلق ببدء بناء محطة كتوند للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط، قال: "هذه المحطة هي مشروع كبير للغاية ومن بين خطط الحكومة التنموية وقد تزيد إلى 500 ميغاواط في المستقبل".

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