مساعدة رئيس الجمهورية: الحكومة بحاجة إلى دعم القطاع الخاص والمنظمات الشعبية لحل القضايا الاجتماعية

وقالت بهروزآذر، الخميس، خلال لقاء مع مجموعة من نساء خوزستان في غرفة تجارة أهواز مركز المحافظة: خلال زيارة الوفد الحكومي إلى خوزستان، تعرفنا عن كثب على المطالب والمشاكل التي تواجهها النساء في مدن إنديكا، ولالي، ورامشير، ورامهرمز.

وأضافت: "سيتم خلال الشهر المقبل عقد جلسات نقاشية وورش عمل متخصصة لبحث مشاكل المرأة في خوزستان بمشاركة النساء الناشطات في هذه المحافظة".

واردفت بهروز آذر بالقول: "إن نساء هذه المحافظة يمكن أن يكون لهن أفضل سجل في حل قضايا ومشاكل المرأة في هذه المنطقة".

وتابعت: "لقد قاتلت نساء خوزستان جنباً إلى جنب مع الرجال خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988) ودافعن عن هذه الأرض، والآن يتم الاستفادة من قدرات نساء هذه المحافظة في حل المشاكل".

وقالت مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة: "في الخطوة الأولى سيتم متابعة مشاكل نساء خوزستان من خلال عقد اجتماعات ومجموعات عمل بحضور النساء الناشطات والمهتمات في المحافظة".

وأكدت أنه يتعين علينا جميعا أن نصل إلى نقطة مشتركة لحل مشاكل المحافظة، وأضافت: "إن أكبر مشكلة تواجه النساء في خوزستان هي في مجال الأعمال، ولهذا السبب ستكون خوزستان من بين المحافظات الخمس الخاضعة لقانون تخصيص الاعتمادات والامتيازات في مجال ريادة الأعمال."

وأضافت بهروز آذر: "من أجل تطوير عمل المرأة في خوزستان، من الضروري بالنسبة لها أن تزيد من قدراتها".

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