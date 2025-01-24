سياسي أنصار الله:  أمريكا "الملطخة بالإرهاب" لا يحق لها تصنيف الدول

وافاد موقع المسيرة انه أكد سياسي أنصار الله في بيان له، أن الإدارة الأمريكية الجديدة تهدف من خلال هذا القرار الظالم بحق شعبنا إلى المزيد من الدعم لجرائم الكيان بحق الشعب الفلسطيني، وزيادة معاناة شعبنا ومحاولة ثني اليمن وقواته المسلحة من الاستمرار في إسناد القضية الفلسطينية العادلة.

واتهم الولايات المتحدة بـ "التمعن في العداء السافر للشعب اليمني" والاستماتة في دعم الكيان الصهيوني بكل إمكانياتها.

ووصف البيان الولايات المتحدة بأنها الملطخة بالإرهاب الدموي عبر تاريخها وأنها ليست في الموقع الذي يؤهلها لتصنيف الدول والشعوب.

وشدد على أن هذه الخطوة "القديمة الجديدة" أصبحت مهزلة لا تستند لأية معايير سوى خدمة الأجندة الصهيونية.

وحذر المكتب السياسي لأنصار الله من تبعات القرار الأمريكي على الشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن وعلى جهود السلام التي وصلت إلى مرحلة متقدمة، داعيا الدول والشعوب الحرة والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى إدانة هذا القرار غير الأخلاقي.

وجدد سياسي أنصار الله العهد مع فلسطين وغزة بالتأكيد على أن اليمن مستمر في موقفه التضامني المبدئي مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن قواتنا المسلحة ستظل في حالة ترقب واستعداد لأي تصعيد عسكري على اليمن ومواجهة خروق الاتفاق في غزة.

انتهى ** 2342