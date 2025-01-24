31 عملا مقاوما في الضفة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

ووثق مركز معلومات فلسطين “معطى” 31 عملاً مقاوماً، بينها 6 عملية إطلاق نار واشتباكات مسلح، وتفجير 12 عبوة ناسفة.

ولفت المركز إلى أنه وقع أيضاً، عملية تصدي للمستوطنين وتحطيم مركبة لهم إضافة إلى اندلاع مواجهات في 11 نقطة متفرقة في الضفة الغربية وخروج مظاهرة.

وأصيب جندي من قوات الاحتلال خلال الاشتباك مع الشهيدين القساميين قتيبة وليد شلبي ومحمد أسعد نزال، الذين حوصرا في منزل ببلدة برقين.

كما استمرّت الاشتباكات المسلحة والتي تخللها تفجير 12 عبوة ناسفة، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين، وبلدات قباطية واليامون وعرابة وفحمة.

كذلك اندلعت اشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينك نابلس.

في حين، تصدى أهالي بلدة دير استيا لهجوم للمستوطنين وحطموا مركبة لهم.

وشهدت مدينة أريحا وبلدتي بني نعيم وحلحول في الخليل، مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال.

انتهى ** 2342