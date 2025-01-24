قيادي في حماس يكشف تفاصيل استكمال صفقة التبادل

وأوضح “جبارين” في تصريحاتٍ صحفية، مساء الخميس، أن أهالي قطاع غزة سيبدأون، اعتبارًا من السبت، بالتحرك من الجنوب إلى الشمال، مشيرًا إلى أن عمليات تفتيش السيارات في منطقة “نتساريم” ستُجرى تحت إشراف قطري ومصري.

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان “جبارين” اضاف أن حركة حماس أصرت خلال المفاوضات، على أن تكون إدارة معبر رفح شأنًا فلسطينيًّا مصريًّا خالصًا، مؤكدًا أن المرحلة الثانية من مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار ستنطلق بعد أسبوعين.

وسلمت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء يوم الأحد، الأسيرات الإسرائيليات الثلاث، إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، ضمن تنفيذ الدفعة الأولى من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى.

وقال جبارين إن وقف إطلاق النار جاء بشكل واضح ليلبي احتياجات أهلنا في قطاع غزة، أولا وقف إطلاق نار، ثم الإغاثة، ثم الانسحاب الكامل من القطاع، ثم تبادل الأسرى.

وأشار إلى أنّ الاتفاق يسير رغم بعض الخروقات من الاحتلال الصهيوني، ولكن بفضل إرادة المقاومة وإرادة شعبنا، والأوراق التي تمتلكها المقاومة، فنحن نسير بالاتجاه الصحيح.

ونوه بالقول: سيخرج أسرانا وسيكون هناك من المؤبدات لكل أبناء شعبنا الفلسطيني. استطاعت المقاومة أن تنجز صفقة وطنية بامتياز، أن يكون هناك أكثر من 1700 أسير فلسطيني، موزعين على فصائل الشعب الفلسطيني كافة.

وقال جبارين: سيشاهد العالم أن حركة حماس والمقاومة لكل الشعب الفلسطيني ولكل أحرار العالم.

وتابع: إنّ صور احتضان الشعب للمقاومة أغاضت الأعداء، وكان سرورا لأبناء شعبنا وأمتنا ولأحرار العالم، كما أغاضهم أن شعبنا خرج ثابتا وراسخا رغم كل الآلام والجراح وعظم التضحيات.

وشدد على أنّ الاحتلال مارس كل أنواع الإجرام والقتل والتطهير العرقي بحق كل ما هو فلسطيني في قطاع غزة، إلا أن شعبنا رفض وسيرفض رفع الراية البيضاء لهذا الاحتلال.

وأكد أنّ هذه أرض فلسطينية وسيبقى راسخا شامخا في شعبنا. وسنهزم هذا الاحتلال ولن نسمح له أن يحقق أي صورة نصر ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأضاف جبارين: أننا هزمنا هذا الاحتلال بالصمود، وبعقيدتنا التي حافظنا عليها وكما شاهد العالم كيف خرج أسراهم بأبهى صورة، وكما اعترفوا هم بذلك، لكنهم يخرجون أسرانا بصورة بشعة.

وختم بالقول: نصر على أننا شعب يستحق الحياة، ويجب أن يتحرر كما شعوب الدنيا كافة، ولدينا الإرادة والمكنون الجهادي للاستمرار بثورة التحرير، حتى تحقيق حلمنا الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، ونحن على يقين بأن شعبنا قادر على ذلك.

يُشار إلى أنّ كتائب القسام منحت كل أسيرة من الأسيرات الإسرائيليات الثلاث قبل الإفراج عنهن، ظرفا يحتوي على خريطة قطاع غزة وصور من الأسر، إضافة إلى شهادة تحمل عنوان “قرار الإفراج عن أسير -صفقة طوفان الأقصى”.

وظهرت الأسيرات الإسرائيليات بحالة جيدة، بعكس أسرى فلسطينيين سبق أن أفرج الاحتلال عنهم، إذ بدت عليهم علامات التعذيب والتنكيل والتجويع، وخرج بعضهم بحالة نفسية منهارة.

وصباح يوم الأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية و”إسرائيل”، يستمر في مرحلته الأولى مدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الاثنين عن 90 من الأسرى والأسيرات في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تتضمن مرحلته الأولى إطلاق سراحهم مقابل إطلاق حركة “حماس” سراح ثلاث أسيرات إسرائيليات.

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